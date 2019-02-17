شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تؤمن الأعمال ب 11 ملياراً في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات، عن تحديد هدف لدعم الصادرات وإعادة التصدير غير النفطي للشركات، بقيمة 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) تقريباً، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي 2021، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشركة مؤخراً، للمضي قدماً في عملياتها في عام 2019، في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي.
حضر الاجتماع المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات، وماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة، ومحمد بن سليمان مدير أول علاقات الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة دبي، وعماد الدين أوبيري، خبير تطوير الأعمال، مدير إدارة ترويج الاستثمار في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وخديجة حق، رئيسة قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور ناصر السعيدي، رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاؤه، وسيمون ايدل، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في بنك ناتيكسيس، ويورج ثيوس الشريك الرئيسي، رئيس الخدمات المالية (سويسرا)، وإريك لفيفج شريك مشارك في إرنست ويونج EY؛ وفيديريكا بوتشيك، مدير علاقات أول للإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE، ومراد علي ميزوري، مدير إدارة تطوير الأعمال في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وليروي ألميدا، رئيس تنفيذي أول في شركة ماركل إنترناشيونال في دبي، وأوليفيه بلاكا، نائب الرئيس التنفيذي في شركة تينوبو سكوير، ودانيش شمسي، مدير المبيعات في فيتش سوليوشنز.
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