شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إماراتي يستكشف فرص التصدير إلى اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
اختتمت وزارة الاقتصاد، ممثلة بإدارة الترويج التجاري بالوزارة، زيارة لوفد رسمي وتجاري من دولة الإمارات إلى اليابان لحضور فعاليات معرض طوكيو الدولي، خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2019.
هدفت الزيارة إلى تعميق الروابط الاقتصادية وبحث سبل زيادة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان مع التركيز على توسيع فرص الصادرات الإماراتية في النفاذ إلى السوق اليابانية وبناء شراكات تجارية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ضم الوفد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، إلى جانب أكثر من ٣٣ من رجال وسيدات الأعمال المهتمين بالسوق اليابانية.
وتضمن جدول أعمال الزيارة حضور فعاليات معرض طوكيو الدولي الذي يغطي أكثر من 30 قطاعاً حيوياً، ومن أبرزها الدورة 87 لمعرض طوكيو الدولي للهدايا، والدورة 59 للمعرض الدولي للحوافز، ومعرض المنتجات الصحية والتجميلية، ومعرض المنتجات الغذائية والمطاعم.
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