«اقتصادية الشارقة» تكرم موظفيها المتميزين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مساء يوم الأربعاء الماضي حفلها السنوي السابع عشر في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وتم خلاله تكريم الموظفين المتميزين الفائزين بجائزة الموظف المتميز تقديراً وتثميناً لدورهم المهم في تحقيق أهداف الدائرة وفق خطط واستراتيجية حكومة الشارقة، ويأتي هذا الحفل السنوي ليعرض منجزات الموظفين والدائرة خلال العام، والذي تحقق بفضل العمل الدؤوب والجهد المبذول الذي شارك فيه كافة موظفيها لإيصال رسالتها وعرض رؤيتها وأهدافها واستراتيجياتها في تقديم خدماتها الفضلى للمتعاملين معها.

استهل الحفل بالنشيد الوطني لدولة الإمارات، تلته آيات عطرة من القرآن الكريم ثم عرض مرئي عن إنجازات الدائرة في 2018، ثم كلمة لسلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة رحب فيها بالحضور وأثنى على الجهودٍ الكبيرةٍ التي أثمرت تحقيق الدائرة لمزيدِ من الإنجازات التي تضاف إلى سلّها المشرق، وترتقي إلى تطلّعات القيادة الرشيدة.

وأوضح قائلاً: في لقائنا هذا المتجدد نرى ولله الحمد أهدافنا قد تحققت وكل ذلك بفضل الله ثم جهودكم المشكورة حيث شهد العام 2018 وهو عام زايد العديد من الإنجازات والمبادرات التي قامت بها الدائرة منذ بداية العام وحتى الآن وبالشكل الذي يعكس رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالوصول إلى التنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة.

بيئة محفّزة

وأكد السويدي على أن نجاح الدائرة يعزز نجاح الجميع بلا استثناء، فيقع على عاتق الدائرة مسؤولية بناء علاقة متينة وصامدة مع موظفيها من خلال رعاية قدراتهم وتنميتها وتهيئة الظروف والأسباب لإعداد موظفين أكفاء يمتلكون المهارة والإبداع اللازمين، لرسم الخطط الداعمة لمسيرة العطاء والابتكار التي تنتهجها الدائرة والتي تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة الواضحة في إرساء معايير وقواعد مهنية ثابتة لرفع مستوى الأداء الوظيفي، وخلق بيئة عمل تحفز على الإبداع والتميّز، والاستمرار في تقديم الأفضل.

كما أشار إلى أن الدائرة تقوم خلال الحفل بتكريم الموظّفين المتميّزين الذين كان لجهودهم الأثر الواضح في إحداث فرق في بيئة العمل التي يعملون بها، ونحن حريصون على تأمين بيئة محفّزة ومشجّعة للإبداع والتميّز، حيث نؤمن أنّ الموظّف هو الأساس الذي يرتكز عليه أي عمل ناجح، وهو الذي تتمحور حوله كافة خطط التنمية، ولإنجاز الأعمال بالشكل المثالي المطلوب. حيث إنها تأمل الوصول إلى المزيد من الإنجازات والمشاريع المستقبلية.

ثم تم عرض فيلم وثائقي قصير لأبرز التطورات والأحداث التي شهدها برنامج الطليعة، وتكريم منتسبي البرنامج .