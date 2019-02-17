همس الأسواق 29

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لماذا هذا التخبط في التعاطي مع تراجع الأرباح والتوزيعات لدى بعض شركاتنا الوطنية، وكأنه أمر معيب؟

سؤال يتداوله مساهمون في الشركات المدرجة، مشيرين إلى أن ما يقلقهم إنما هو التغطية والتعتيم وعدم الوضوح والشفافية من قبل بعض مجالس الإدارات أكثر من موضوع تراجع الأرباح نفسه، فنمو الأعمال مرتبط بظروف متعددة ويتأثر بكثير من العوامل، وإن حدث تباطؤ في النمو لفترة محددة، فهذا الأمر لا يخرج عن السيناريوهات المتوقعة في عالم الأعمال.

وقال مستثمر: للأسف، التعاطي من قبل مسؤولي الإعلام في الشركات وبعض إداراتها ينمّ عن خفّة أحياناً، أو عن قصور في فهم عالم الإدارة والشفافية والحوكمة، مطالباً بوضع حد لذلك عبر الالتزام بمعايير الإفصاحات والحوكمة، ضارباً مثالاً ما أعلنه رئيس «أبل» عن تراجع عائدات الشركة في الصين وتوقعاته بأن يؤثر ذلك في الأرباح.. نموذج من الشفافية التي لا تقبل اللبس. وعلى شركاتنا الوطنية أن ترتقي إلى هذا المستوى من الشفافية، لا أن تدفن رؤوسها في الرمال، كما يحلو للبعض أن يفعل.