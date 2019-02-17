1.37 مليار درهم أرباح «التأمين».. والأقساط تلامس 22 ملياراً

سجلت شركات «أورينت» و«الإسكندنافية» و«الصقر» و«اللاينس» و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» و«دبي للتأمين» و«أبوظبي الوطنية» و«الفجيرة» و«الظفرة» و«الإمارات» و«دار التأمين» و«ميثاق» و«أبوظبي الوطنية - تكافل» و«الاتحاد» و«الوطنية -تكافل» أرباحاً جيدة بنمو 12% وبقيمة 1.15 مليار درهم مقارنة مع 1.03 مليار درهم عن 2017، فيما تراجعت أرباح كل من«تكافل الإمارات»و«دار التكافل»و«أمان»و«الوطنية للتأمينات العامة»و«سلامة»و«عُمان»و«البحيرة»و«العين»و«الوثبة»و«رأس الخيمة»و«الشارقة»45% إلى 243 مليوناً مقارنة مع 442 مليوناً عن2017، فيما قلصت شركات «الخزنة»و«أكسا الهلال الأخضر»و«التأمين المتحدة- فيدلتي» من خسائرها إلى 18 مليوناً مقارنة مع خسائرها عن 2017 بقيمة 171 مليوناً بنمو 90%، بينما ازدادت خسائر «أورينت يو إن بي تكافل» 50% إلى 9 ملايين مقارنة مع 6 ملايين في 2017.

وفيما يتعلق بالأقساط المكتتبة؛ ارتفعت 1% لتصل إلى 21.9 مليار درهم في 2018 مقارنة مع 21.7 مليار درهم في 2017، واستحوذت أقساط شركات

أبوظبي المدرجة على 45% من إجمالي الأقساط المكتتبة بقيمة 9.77 مليار درهم مقارنة مع 9.61 مليار درهم في2017 بنمو طفيف 1.5%، فيما تراجعت أقساط التأمين لدى الشركات المدرجة في دبي 0.07% لتصل إلى 12.15 مليار درهم مقارنة مع 12.16 مليار درهم عن 2017.

واكتتب التأمين «التقليدي» 18.23 مليار درهم في 2018 مقارنة مع 18.28 مليار درهم عن 2017 بتراجع 0.2%، فيما شهدت أقساط «التكافلي» نمواً طفيفاً 6% إلى 3.7 مليار درهم مقارنة مع 3.49 مليار درهم في 2017.

تفاوت

ومن حيث الربحية؛ كان أداء «أورينت» الأكثر قوة بتسجيلها أرباحاً تجاوزت 400 مليون مقارنة مع 360 مليوناً عن 2017، و«أبوظبي الوطنية» بقيمة 236 مليوناً مقارنة مع 227 مليوناً، و«الإمارات»بقيمة 114 مليوناً مقارنة مع 110 ملايين عن 2017، فيما تعد«ميثاق» الأكثر فعالية في أرباحها بنسبة تجاوزت 1900% بقيمة أرباح تجاوزت 16 مليوناً مقارنة مع 0.8 ألف درهم في 2017، و«الاسكندنافية» بنسبة 300% بأرباح تجاوزت 22 مليوناً مقارنة مع 5.5 مليون درهم، و«الخزنة» التي قلصت خسائرها إلى 4 ملايين درهم مقارنة مع 141 مليوناً بنمو 97%، بينما جاء أداء «سلامة» و«عُمان» الأقل فعالية عن 2018 بتراجع 98% و 90% توالياً.

ويبدو أن تداعيات «ضريبة القيمة المضافة» مع انتهاء عامها الأول منذ تطبيقها مطلع 2018 بنسبة 5% قد انعكس بشكل قوي على أرباح شركات التأمين واستثماراتها، حيث بدت واضحة مع انتهاء الربع الثالث من العام الماضي 2018 حينما حققت الشركات المدرجة أداء قوياً في الأرباح والأقساط، وبدأت تتراجع شهرياً في الربع الأخير 2018، ليفتح ذلك المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لخيار لا بد منه نحو «الإندماج» فيما بينها أو خيار «الاستحواذ» من قبل شركات قوية أو حتى أجنبية لتتمكن من المنافسة على سوق التأمين الوطني.