شكرا لقرائتكم خبر عن 20.4 مليون درهم خسائر «يونيكاي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت «يونيكاي للأغذية» خسائر 20.4 مليون درهم في 2018، مقارنة مع أرباح بقيمة 2.3 مليون درهم في 2017. وحققت الشركة في 2018 إيرادات 341.5 مليون درهم، بتراجع 3.91% مقارنة مع 355.4 مليون درهم 2017.

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