حاكم رأس الخيمة: تأهيل أبناء الوطن علمياً الاستثمار الحقيقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس الملازم مانع أحمد محمد الصغير الشحي الحاصل على سيف الشرف والمركز الأول في المجموع العام والأول في العلوم الأكاديمية من كلية الشرطة الدفعة التاسعة والعشرين.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة - خلال اللقاء - أن الاستثمار الحقيقي لدولة الإمارات هو الاستثمار بأبناء الوطن وتأهيلهم علمياً وعملياً ليساهموا في مسيرة التنمية الشاملة وليعززوا من المكانة المرموقة للدولة على المستويين الإقليمي والدولي.. مشيراً سموه إلى أن التميز والتفوق ميدان لأصحاب الهمم العالية الذين لا يرضون بغير الصدارة والريادة.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهنئة للملازم مانع الشحي وإلى ذويه على هذا التفوق والتميز الذي جاء ثمرة الاجتهاد والمثابرة.. داعياً إياه إلى مواصلة العمل بجد في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة والمساهمة في استقرار وأمن المجتمع. (وام)