شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ل «معركة رسوم جديدة» على السيارات الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون في قطاع إنتاج السيارات إن تقريراً سرياً من وزارة التجارة الأمريكية من المنتظر إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب اليوم الأحد ومن المتوقع أن يفسح المجال أمامه للتهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج من خلال وصف تصنيف تلك الواردات على أنها تهديد للأمن القومي.

وقد تقرّب توصيات التقرير صناعة السيارات العالمية خطوة نحو أسوأ كابوس تجاري، والذي يتمثل في فرض رسوم جمركية أمريكية على ملايين السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج تصل إلى 25%.

ويخشى الكثيرون في القطاع من أن مثل هذا الإجراء سيضيف آلاف الدولارات إلى تكلفة السيارات، وأنه قد يتسبب في التخلي عن مئات الآلاف من الوظائف في الاقتصاد الأمريكي.

ومن المتوقع أن يظل محتوى التقرير سرياً بينما يدرس ترامب التوصيات التي يطرحها، وهو ما سيجعل القطاع وكبار منتجي السيارات في اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يواجهون ضبابية بشأن التداعيات.

وقال مسؤولون في قطاع السيارات إنهم يتوقعون أن يوصي التقرير ببعض الرسوم الجمركية على الأقل، بحيث تتمكن الإدارة من استخدام ما خلُصت إليه أعمال الاستقصاء كوسيلة للتفاوض هذا العام مع اليابان والاتحاد الأوروبي.

والتقرير هو ثمرة أعمال الاستقصاء التي بدأتها وزارة التجارة في مايو/ أيار 2018 بناء على طلب من ترامب، وكان الهدف منها الوقوف على أثر الواردات في الأمن القومي للبلاد.

وستُرسَل النسخة النهائية إلى البيت الأبيض يوم الأحد تماشياً مع موعد نهائي قانوني، وفقاً لما قاله مصدر في إدارة ترامب لرويترز.

وجرى إرسال مسودات سرية بها التوصيات المقترحة إلى البيت الأبيض ووكالات حكومية أخرى للمراجعة من نوفمبر/ تشرين الثاني.

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس السبت إن اللهجة التجارية الأمريكية المتشددة عن عزم الولايات المتحدة اعتبار واردات السيارات الأوروبية تهديداً للأمن القومي «تثير الرعب». وقالت «إذا كانت هذه السيارات، باتت فجأة تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، فإن هذا حري بأن يثير الرعب فينا».

وأشارت ميركل إلى أن أكبر مصانع السيارات الألمانية الفاخرة بي.إم.دبليو غير موجودة في بافاريا بل في ولاية كارولاينا الجنوبية التي تقوم منها بتصدير السيارات إلى الصين.

وقالت في مؤتمر الأمن في ميونيخ «كل ما أستطيع قوله هو أنه سيكون من الجيد أن نستأنف محادثات لائقة مع بعضنا بعضا».

وأضافت «بعدها سنتوصل إلى حل».

وتوصل تقرير لوزارة التجارة الأمريكية إلى أن واردات السيارات تهدد الأمن القومي، ما يمهد الطريق أمام احتمال فرض البيت الأبيض رسوماً جمركية، وفقاً لما أكده مصدران مطلعان على الملف.

والتحقيق الذي أمر الرئيس الأمريكي بإجرائه في أيار/ مايو «سيرد بالإيجاب» على السؤال المحوري المتعلق بما إذا كانت الواردات «تضعف» الأمن القومي الأمريكي، وفقاً لمصدر أوروبي في صناعة السيارات. وقال مسؤول في شركة سيارات أخرى «سيقول بأن واردات السيارات تمثل تهديدا للأمن القومي».

وفي سياق متصل، توقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يتأثر قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا بشدة حال فرضت الولايات المتحدة قيودا جمركية على واردات السيارات.

وأوضح المعهد في توقعاته التي نشرها أمس السبت أنه إذا زادت الولايات المتحدة الجمارك على واردات السيارات بنسبة 25% على الدوام، فإن صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تنخفض إلى النصف على المدى الطويل.

وقال الخبير لدى المعهد جابريل فيلبيرماير: «هذه الجمارك ستقلل من إجمالي صادرات السيارات الألمانية بنسبة 7.7%، ما يعادل 18.4 مليار يورو»، وذكر أن الصادرات إلى دول وقطاعات أخرى قد تقلل من هذا التأثير، إلا أن إجمالي الصادرات الألمانية سيعاني تراجعاً بقيمة 11.6 مليار يورو.

(وكالات)