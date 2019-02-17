«رولز رويس» توفر محركات الطلبية الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت شركة رولز رويس على طلبية لشراء محركات ترينت 7000 لتشغيل 40 طائرة من طراز إيرباص A330neo من طيران الإمارات، وذلك إلى جانب محركات «ترينت إكس دبليو بي» لتشغيل 30 طائرة من طراز إيرباص A350، وتشمل الاتفاقية أيضا تقديم خدمات صيانة «توتال كير».

وبحسب الاتفاقية، ستقوم رولز رويس بتوفير محركات ترينت 900 لطائرات إيه 380 المتبقية والبالغ عددها 14 طائرة، حيث سترفع إجمالي أسطول طيران الإمارات من الطائرة العملاقة والمشغلة بمحركات ترينت 900 إلى 33 طائرة، كما أن هذه الاتفاقية تحل محل الصفقات السابقة مع طيران الإمارات لتوفير محركات ل 52 طائرة من طراز A380.