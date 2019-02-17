شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 مليار صادرات زراعية من فيكتوريا للمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت حكومة ولاية فيكتوريا مؤخراً عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 22% في حجم صادراتها الزراعية إلى الشرق الأوسط في عام 2018، قياساً بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية من الولاية 2.9 مليار درهم.
وبلغت صادراتها من هذه المنتجات إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 667،800 طن حيث وصلت القيمة الإجمالية لهذه الصادرات إلى 2.9 مليار درهم في عام 2018. وتعد اللحوم والحبوب ومنتجات الألبان والأغذية المصنعة أعلى صادرات الأغذية من فيكتوريا إلى المنطقة.
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