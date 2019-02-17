شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات ألمانيا من الغاز 9.7% خلال 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية أول أمس الجمعة أن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي زادت 9.7% في 2018 مقارنة بالعام السابق، وهو ما رفع فاتورة الاستيراد بنسبة 23.4%.
ووفقاً للبيانات التي أصدرها مكتب احصاءات التجارة، بلغ حجم واردات الغاز على مدار العام الماضي 126 مليار متر مكعب في حين بلغت قيمة الواردات 23.7 مليار يورو (26.70 مليار دولار).
ويستخدم أكبر اقتصاد في أوروبا الغاز في الصناعة والتدفئة المنزلية وتوليد الكهرباء، وتستورد ألمانيا معظم إمدادات الغاز من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمارك عبر خطوط أنابيب. (رويترز)
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