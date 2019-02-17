54 % هبوط أرباح «دبي للمرطبات» إلى 42.3 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت «دبي للمرطبات» 42.3 مليون درهم أرباحاً صافية في 2018، بتراجع 53.8% مقارنة مع 91.7 مليون درهم في 2017، وذلك بسبب تراجع الإيرادات إلى 596 مليون درهم مقارنة مع 871 مليون درهم.

وعزت الشركة هذا التراجع إلى تطبيق الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة التي ساهمت في زيادة أسعار المنتجات بنسبة كبيرة، ما أدى إلى انكماش كبير في مجال عمل الشركة في السوق المحلية، كما أن الصادرات تأثرت بشكل كبير بالتكلفة الإضافية المرتبطة بتكاليف تأمين الوثائق الإضافية المطلوبة للوفاء بالمتطلبات الضريبية.