شكرا لقرائتكم خبر عن 16.5 مليون درهم خسائر «جلفا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة جلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية خسائر 16.56 مليون درهم خلال 2018، مقارنة بخسائر 6.5 مليون درهم في 2017. وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض في صافي المبيعات بنسبة 36.2% بسبب توقف سوق سلطنة عمان بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض المبيعات في السوق المحلي، فضلاً عن زيادة المصاريف التشغيلية.

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