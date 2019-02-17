لماذا تفشل الشركات الناشئة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير بكثير من الأشياء واتخاذ قرارات ستكون مصيرية في نهاية المطاف، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم.

وإليك فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

1- إنفاق الكثير من الأموال على المشروع:

يقع العديد من الأشخاص في هذه المشكلة التي تؤدي لفشل شركتهم الناشئة، حيث إنهم يقومون بإنفاق الكثير من الأموال عليها قبل نموها بشكل كاف وقبل أن تدر عليهم بعض الأرباح، وهذا ما يؤدي إلى خسارتهم لأموالهم وعدم القدرة على الاستمرار في عملهم.

2- قلة العزم:

إنَّ قلة عزم وإرادة أصحاب ومديري الشركة على العمل المستمر والدؤوب وشعورهم بالتعب والملل في بداية انطلاق الشركة الناشئة سيُعرِّضها بكل تأكيد للخسارات المتلاحقة التي تحدّ من قدرتها على الاستمرار والمُضي قُدُماً في طريق النجاح.

3- الخلاف بين المؤسسين:

إنَّ نشوب العديد من الخلافات في وجهات النظر والآراء بين الأشخاص الذين أسسوا الشركة، يؤدي بكل تأكيد لفشل الشركة الناشئة وعدم استمرارها بشكل ناجح في سوق العمل.