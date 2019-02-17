شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك العالمية» تطور منصة «رايز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
استفادت الجمارك العالمية من الخبرات المتراكمة لجمارك دبي، في تطوير منصة «رايز» الذكية الأولى من نوعها في العالم لأتمتة الإجراءات الجمركية، ويعمل النظام الجديد على التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه الأنظمة الجمركية والإدارية، بشفافية تحقق أعلى مستويات الأمن والسلاسة التجارية التي تطمح إليها الحكومات، كما يدعم هذا النظام العالمي المتطور الارتقاء بالتصنيف العام للإمارات في مؤشرات تنافسية العالمية وزيادة العائدات، وتسريع التجارة عبر مساهمتها الفاعلة في إدارة وحماية سلسلة الإمداد العالمية.
وتهدف المنصة الذكية «رايز» التي تم تصميمها بالتعاون مع «دوتك»؛ الذراع التقنية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى توفير حلول سهلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة البلوك تشين، لتحدث نقلة نوعية في أنظمة إدارة الجمارك والنظم التجارية في الدول الناشئة والمتطورة.
وقالت نادية عبدالله كمالي، المديرة التنفيذية للجمارك العالمية: «نجحت الجمارك العالمية في الاستفادة من تجارب جمارك دبي؛ والتي اعتبرتها منظمة الجمارك العالمية نموذجاً يحتذى لغايات تطوير العمل الجمركي».
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