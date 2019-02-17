32.5 مليار درهم التجارة غير النفطية مع عُمان خلال 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُنظم وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة العُمانية، الملتقى الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين؛ وذلك، يوم الأربعاء المقبل، في مسقط.

يترأس الملتقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان.

يناقش الملتقى- عبر جلسات حوارية متخصصة- فرص التعاون المطروحة في مجالات التجارة الخارجية والاستثمار والسياحة والبنية التحتية والنقل والعقارات، كما تشمل أجندة الملتقى، بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، وريادة الأعمال. وإلى ذلك، سيعقد على هامش الملتقى عدة لقاءات ثنائية على مستوى الجهات الحكومية المشاركة من البلدين، وأيضاً فيما بين رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد المنصوري، قوة وصلابة العلاقات الأخوية، التي تجمع بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والقائمة على روابط تاريخية وجغرافية.وأضاف: إن معدلات النمو المتزايدة لحجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، يترجم حالة التفاهم والترابط، التي تجمع بين البلدين الشقيقين؛ حيث سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 36 مليار درهم نهاية 2017، فيما وصلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال أول 9 شهور من 2018 إلى ما قيمته 32.5 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 33%، مقارنة مع نفس الفترة من 2017. وتعد سلطنة عُمان ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتستحوذ على ما نسبته 20% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يقدر متوسط النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية بحوالي 10%.