كيف تتعامل مع الأزمات؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

يحتاج القادة في اقتصاد اليوم المتقلب إلى أن يصبحوا أكثر مرونة في التعامل مع المتطلبات الكثيرة لوظائفهم والطبيعة دائمة التغيّر في عالم الأعمال. والمبادئ التالية ستساعدك على تطوير وتعزيز مهاراتك التفاوضية من أجل أن تكون أكثر استعداداً للتعامل مع الأزمات والتحديات التي قد تواجهك:

1-وضّح اتجاهك:

الاتجاه هو المكان الذي تود أن تصل إليه، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، وهو يوفر الهدف والطاقة والأمل، إضافة إلى معيار لاتخاذ القرارات. ويوفر الاتجاه الواضح، شخصياً وتنظيمياً، الطاقة اللازمة للتغلب على العقبات والمشاكل. إن ضغوط العمل والحياة تؤدي للأسف إلى انحراف الكثيرين عن الاتجاه الذي رسموه لأنفسهم. ولكي توضح اتجاهك، تخيل كيف تريد أن تكون حياتك وعملك بعد خمس إلى عشر سنوات من الآن؟

2-تغلب على ضعفك:

على الرغم من أن القائد يريد أن ينظر إليه الآخرون على أنه قائد متميز يملك الإجابات عن كل شيء، لكن الحقيقة هي أن القادة لا يعرفون كل شيء. لكنهم متعودون على العثور على الإجابات والحلول ثم مواصلة التقدم. يتطلب العثور على الإجابات والتغلب على الضعف شجاعة كبيرة. ومن الطرق الجيدة لدفع نفسك في هذا المجال أن تسجل في مشاريع تجبرك على التوسع وتعلم مهارات جديدة. اطلب من أعضاء فريق المشروع الآخرين أن يحاسبوك على نتائجك. استخدم هذه التجربة لإجبار نفسك على النمو والتطور.

3- أعد النظر بقيمك:

من ستكون لو فقدت منصبك ومكتبك وسيارتك؟ يشعر بعض الناس بالفراغ عندما تزول الإكسسوارات الخارجية، فقد انغمسوا في العمل لمدة طويلة لدرجة أنهم نسوا ما يؤمنون به، وما هو المهم حقيقة بالنسبة لهم في الحياة. وتلعب القيم، التي يمكن أن تشمل أموراً مثل الأمانة والاستقرار المالي، والعائلة والعمل، دوراً رئيسياً في تحديد هويتك وشخصيتك. عليك أن تبقي قيمك واضحة ومحددة، كي تبقى صادقاً وأميناً مع نفسك عندما تواجه مواقف تتطلب قرارات صعبة.

4-حافظ على علاقاتك وطورها:

يدرك كل قائد التكاليف العالية لفقدان الاتصال والتواصل مع زبائنه. لكنهم قد يتجاهلون بعض العلاقات الرئيسية في حياتهم الشخصية. خصص وقتاً للأسرة والأصدقاء. ثم اخطُ خطوة أخرى للأمام في مهارات بناء العلاقات عبر تشجيع موظفيك على أن يحذوا حذوك.

5- زد معرفتك ومهاراتك:

من المهم جداً أن تطور مهاراتك في التواصل، وحل المشاكل، والتكيف مع الظروف الطارئة والمستجدات. وتشمل الفرص التدريبية المفيدة كيف تقود التغيير، وكيف تفوض المهام وكيف تتواصل بفعالية.