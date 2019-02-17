«غرفة عجمان» تنظم معرض «مستقبل البناء» في مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: الخليج»

أشاد غالب جابر الرئيس التنفيذي لشركة «عقار» بجهود غرفة تجارة وصناعة عجمان في دعم نمو قطاعي المقاولات والعقارات في الإمارة، من خلال تنظيمها لمعرض مستقبل البناء خلال الشهر المقبل، ليمثل نافذة دولية للتعرف الى أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البناء الحديثة ومدن المستقبل، لاسيما أن المعرض حريص على استقطاب شركات محلية متخصصة في قطاعات البناء والتطوير العقاري، إلى جانب استقطاب شركات عالمية بهدف إيجاد مظلة تدعم الشراكة وتبادل الخبرات بين كافة الجهات وزوار المعرض.

وأكد أن الرعاية الماسية التي تقدمها شركة «عقار» تأتي من منطلق حرص الشركة على دعم قطاع البناء والتشييد في إمارة عجمان، مثمناً التوجيهات الدائمة للقيادة الرشيدة بضرورة توفير كافة المقومات لجذب المطورين وزيادة الاستثمار العقاري لاسيما في ظل الموقع المتوسط للإمارة.

وأثنى على أهمية معرض مستقبل البناء ودوره في دعم القطاع الاقتصادي ككل.