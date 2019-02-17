39 ألف رحلة للناقلات الوطنية في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شغلت شركات الطيران الوطنية (الإمارات، الاتحاد، العربية، فلاي دبي)، نحو 39 ألف حركة رحلة طيران خلال يناير/كانون الثاني 2019، وذلك وفقاً لبيانات «أوه آيه جي» المزودة لبيانات رحلات الطيران للشركات المشغلة والمطارات.

وأشارت البيانات إلى أن الناقلات الوطنية الأربع سيرت نحو 1260 رحلة يومياً في يناير الماضي بين مختلف وجهاتها على مستوى العالم، بمعدل 52 رحلة كل ساعة.

وبلغ عدد رحلات «طيران الإمارات» في يناير الماضي نحو 16951 رحلة طيران، والتي شكلت نحو 43.4% من إجمالي رحلات الناقلات الوطنية خلال الشهر.

وشغلت «الاتحاد للطيران» نحو 7624 رحلة طيران، والتي شكلت 19.5% من إجمالي الرحلات، بينما شغلت «العربية للطيران» بين مختلف مراكزها في الإمارات ومصر والمغرب نحو 7339 رحلة طيران، شكلت 18.8% من إجمالي الرحلات، بينما بلغ عدد رحلات «فلاي دبي» نحو 7149 رحلة، شكلت 18.3% من الرحلات في يناير.