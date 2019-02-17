81 مليون دينار صافي أرباح «أجيليتي» وتوزيع 15٪ نقداً ومنحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: ”الخليج 365”

أعلنت «أجيليتي» العاملة في تقديم الخدمات اللوجستية العالمية أمس عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، محققة صافي أرباح بقيمة 81.1 مليون دينار كويتي بما يعادل 56.06 فلس للسهم الواحد، بزيادة 18.4% مقارنة بالنتائج المالية لعام 2017. وقد بلغت إيرادات الشركة 1.550.2مليون دينار كويتي، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 154.8 مليون دينار كويتي بزيادة 10.2% و14.5% بحسب الترتيب. أما عن نتائج الربع الرابع من العام، فقد بلغ صافي الأرباح 22.2 مليون دينار كويتي بواقع 15.35 فلس للسهم الواحد، بزيادة 15.1% عن نفس الفترة من عام 2017. بينما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 40.8 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2018 بزيادة نسبتها 8.4 %.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15% (15 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بقيمة 15% (15 سهماً لكل 100 سهم) وهذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.