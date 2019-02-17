شكرا لقرائتكم خبر عن «دافزا» تكشف مزاياها التنافسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عن مشاركتها في فعاليات الدورة ال24 لمعرض «جلفود». وتعتبر «دافزا» من بين أكثر المناطق الحرة في الدولة والمنطقة دعماً لقطاع الأغذية الحلال، حيث ستسلط الضوء خلال المشاركة في المعرض على جهودها الرامية لتعزيز نمو هذا القطاع، من بينها إصدار دليل «دبي بوابة عالمية لصناعات الحلال: دليلك خطوة بخطوة»، والذي أصدرته «دافزا» باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، ويتناول قطاعات الحلال والمنظومة الاقتصادية في دبي والداعمة للتطوير والازدهار.

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