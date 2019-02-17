موانئ دبي العالمية تطلق مبادرة زيادة إمدادات المياه في أرض الصومال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت موانئ دبي العالمية مؤخراً مركزاً جديداً لتوزيع المياه في بربرة في جمهورية أرض الصومال بهدف زيادة إمدادات المياه بنسبة 60 في المائة.

جاءت هذه المبادرة الجديدة في إطار المشروع الذي أطلقته موانئ دبي العالمية في جمهورية أرض الصومال عام 2018 لتخفيف معاناة الشعب من جراء الجفاف. وتبلغ تكلفة المشروع مليون دولار ويتضمن حفر أربع آبار مياه، وبناء بركتين ضحلتين وحوضي ​​مياه، وخزان أسمنتي، بالإضافة إلى خط أنابيب بطول 7 كلم متصل بشبكة إمداد المياه الرئيسية.

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وقد تم بالفعل تسليم ثلاث آبار إلى بلدية بربرة في حين تم تخصيص البئر الرابعة وبركتين ضحلتين لتوفير مياه الشرب للسكان المحليين ومواشيهم.

علاوة على ذلك، يشمل المشروع الذي يعمل بنظام الطاقة الشمسية الهجين ومولد رئيسي بناء مسجد بالقرب من مركز توزيع المياه.

ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف حدة النقص في المياه في بربرة وتوفير مياه الشرب النظيفة للسكان المحليين والمجتمعات الريفية في المنطقة ويعد جزءا من استراتيجية موانئ دبي العالمية للتنمية المستدامة في أرض الصومال خاصة في ضوء التوقعات لتزايد الحاجة إلى المياه مع النمو المتوقع كنتيجة لاستثمارات موانئ دبي العالمية في كلّ من الميناء والمنطقة الاقتصادية الخاصة.

وقد ساهمت موانئ دبي العالمية بتحسين الأداء في ميناء بربرة بنسبة 70 في المائة وبزيادة سعة الميناء بنسبة 50 في المائة منذ عام 2017 وتزامن هذا مع التركيز على تطوير الكفاءات المحلية من خلال تدريب أكثر من 2700 من سكان أرض الصومال في عام 2018 وإلحاقهم بدورات تدريبية.وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط وإفريقيا: «يعكس هذا المشروع الحيوي التزامنا بتطوير المجتمعات التي نعمل ونتواجد فيها في مختلف المناطق حول العالم انطلاقا من إيماننا بأهمية التنمية المستدامة على كافة الصعد.