مشاريع «صندوق خليفة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع للسنة الرابعة على التوالي في معرض «جلفود 2019»، من خلال سلسلة من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة التابعة له والتي تعمل ضمن قطاعي الضيافة والأغذية والمشروبات.

ويدعم صندوق خليفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية حيث تصل نسبة المشاريع المدعومة من الصندوق والعاملة في قطاعي الأغذية والمشروبات والضيافة إلى 18% من مشاريع الصندوق. وذكرعبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع أن المشاركة في واحد من أبرز المعارض في قطاع الأغذية والمشروبات تأتي في إطار سعي الصندوق المستمر لدعم رواد الأعمال.