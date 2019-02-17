شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: 27 % نمو المؤسسات والشركات ذات المسؤولية المحدودة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن نمو إجمالي المؤسسات 16% خلال عام 2018 وصولًا إلى (945,278) مقارنة بعام 2017، كما نمت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 11.4% خلال عام 2018 وصولًا إلى (109,036) شركة مقارنة بعام 2017.

وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامنًا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وخلال العام 2018 ارتفعت السجلات القائمة للشركات المساهمة 5.9% مقارنة بعام 2017.

وتتوزع الشركات في جميع مناطق المملكة، وتأتي منطقة الرياض أولًا بوجود 39% من الشركات فيها، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 25%، وثالثا المنطقة الشرقية بـ 19%، ومن ثم منطقة المدينة المنورة بـ 4%، وخامسًا منطقة القصيم بـ 3% من إجمالي الشركات في المملكة.

وفيما يخص المؤسسات، تتركز في منطقة الرياض 28% من المؤسسات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 23%، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ15%، ورابعًا تأتي منطقة القصيم بـ 7%، وخامسًا منطقة عسير بـ 6% من إجمالي المؤسسات.