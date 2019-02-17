شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الراجحي يحقق 10.297 مليون ريال أرباحا في العام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي أن المصرف حقق أرباحا في العام الماضي 2018م بلغت 10.297 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بلغت 9.121 مليون ريال للعام السابق 2017م، وبزيادة بلغت 12.9%. وقد ارتفع إجمالي دخل العمليات خلال العام بنسبة 8.9% نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والاستثمار.

وأضاف الراجحي إن النتائج المالية لعام 2018م أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 365.004 مليون بنسبة زيادة بلغت 6.4%، في حين بلغ إجمالي الأصول التمويلية للمصرف 234.063 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 0.23%، مشيرًا إلى أن أرصدة العملاء ارتفعت لتصل إلى 293.909 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 7.6%، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.91% و19.74% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال العام 6.34 ريال.

وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لعملاء المصرف الكرام لولائهم الدائم وثقتهم ولموظفي المصرف على جهودهم في تحقيق هذه النتائج.

واستعرض الراجحي بعض أهم إنجازات المصرف خلال العام الماضي ومنها تدشين مجمع الراجحي للعمليات وتقنية المعلومات في حي النخيل بالرياض على مساحة تزيد على 25 ألف متر مربع وبمسطحات بناء تبلغ نحو 70 ألف متر مربع، ويضم أكبر ثلاثة مراكز من نوعها في المملكة للعمليات، والبيانات، ومركز النقد. وأشار إلى أن المصرف استمر في تحقيق أهداف إستراتيجية الموظفين بنجاح، التي تتماشى مع إستراتيجية المصرف لعام 2020م.