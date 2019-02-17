شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد أكثر من 2 % إلى أعلى مستوياته في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

صعدت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، أول أمس الجمعة، إلى أعلى مستوياتها هذا العام بعد أن أثار إغلاق جزئي لحقل نفطي بري في السعودية توقعات بنقص في المعروض، بينما ساعد تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في تحسين توقعات الطلب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.68 دولار، أو 2.6 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 66.25 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار، أو 2.2 بالمائة، لتغلق عند 55.59 دولار للبرميل وزادت مكاسبها في التعاملات اللاحقة على التسوية لتسجل أعلى مستوى لها هذا العام عند 55.80 دولار.

Advertisements

وينهي برنت الأسبوع على مكاسب تزيد على 6 بالمائة في حين صعد الخام الأمريكي أكثر من 5 في المائة، فيما يرجع جزئيًا إلى نقص في الإمدادات منذ أن بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، تخفيضات طوعية في الإنتاج الشهر الماضي.

ومما يكبح المعروض من الخام أيضًا عقوبات أمريكية على النفطين الفنزويلي والإيراني وانخفاض في إنتاج ليبيا بسبب اضطرابات في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وتلقى الأسعار دعمًا أيضًا من تنامي الثقة أن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى تسوية لنزاعهما التجاري. وستستأنف المحادثات بين البلدين في واشنطن الأسبوع القادم، ويقول الجانبان كلاهما: إن مفاوضاتهما هذا الأسبوع في بكين حققت تقدمًا.