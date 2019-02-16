مجمّع دبي الصناعي يستعرض خدماته المتكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات خلال معرض جلفود 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلن مجمّع دبي الصناعي، أحد أكبر المجمّعات الصناعية في دبي والعضو في مجموعة تيكوم، عن مشاركته معرض الخليج للأغذية 2019 – "جلفود" خلال الفترة من تاريخ 17 إلى 21 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيستعرض أحدث الحلول الصناعية المتكاملة والخدمات اللوجستية التي يوفرها المجمّع للمصنعين والتجار في قطاع الأغذية والمشروبات. ويطلق المجمّع ضمن مشاركته عدة مبادرات لرفد المحتوى المعرفي للقطاع والتعريف بشركاء اعماله، الأمر الذي يعكس التزام مجمّع دبي الصناعي بدعم هذا القطاع الاستراتيجي والذي تم تحديده كأحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية دبي الصناعية 2030 نظراً لإسهامه المتزايد في إجمالي قيمة التجارة الخارجية الغير نفطية لدبي.

وضمن جهوده الرامية إلى رفع مستوى مساهمة قطاع الأغذية والمشروبات في اقتصاد دبي، وتحقيق استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي يلتزم المجمّع بالمساهمة في تحقيقها بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي والاقتصاد غير القائم على النفط للإمارة، سيقوم مجمّع دبي الصناعي بإطلاق ورقة تحليلية (تقرير) تحت عنوان "توجهات عالمية في صناعة الغذاء: مع نظرة عن كثب على منطقة الخليج" بالشراكة مع وحدة الدراسات الاقتصادية في "ذي إيكونوميست". يتناول التقرير، الذي سيتم إطلاقه خلال فعالية خاصة في قاعة أبوظبي 2 على هامش فعاليات جلفود في اليوم الثاني المصادف 18 فبراير، التوجهات العالمية والمحلية في مجال الأمن الغذائي من مرحلة التصنيع إلى سلسلة التوريد.

وتعليقاً على ذلك، قال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمّع دبي الصناعي: "يعد قطاع صناعة الاغذية والمشروبات أحد القطاعات الرئيسية التي نركّز عليها في مجمّع دبي الصناعي، لذا تتركز مشاركتنا هذا العام في معرض جلفود على فتح قنوات معرفية متنوعة تصب في النهاية بتطوير قطاع الصناعة بدبي وتحفيز المصنعين على تطوير عملياتهم وتحديثها وتبادل الخبرات وإقامة الشراكات وصولاً إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الصناعية ورؤية الإمارات لاقتصاد ما بعد النفط. وكما جرت العادة، نستثمر مشاركتنا في جلفود كل عام لتسليط الضوء على شركاء أعمالنا ونجاحاتهم، وللتفاعل بشكل مباشر مع المستثمرين الراغبين بإقامة أو توسعة أعمالهم في المنطقة بهدف الوصول إلى فهم أعمق لاحتياجات التجار والمصنعين من مختلف أنحاء العالم وللتحديات التي يواجهونها في ممارسة نشاطاتهم في دبي، مما ينعكس على جودة الحلول التي نقدمها".

ومن ضمن مشاركته في جلفود سيقوم مجمّع دبي الصناعي بإطلاق "حوارات مجمّع دبي الصناعي" بهدف توفير منصة لشركاء الأعمال ورواد القطاع لمشاركة تجربتهم مع الجمهور ومناقشة أهم وأحدث التوجهات الرئيسية، وذلك من على منصة مجمّع دبي الصناعي في جلفود، وفيما يلي أجندة "حوارات مجمّع دبي الصناعي":

الأحد، 17 فبراير – 11:00 صباحاً - ساتيا نارايانا تيكالي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال - مجمّع دبي الصناعي - إنشاء وممارسة الأعمال في دبي

الإثنين، 18 فبراير – 3:30 عصراً - ألين آشكاريان، المدير العام في الإمارات -"باتشي" - دراسة حالة: سبل الوصول إلى تحقيق نسبة 100% من المنتجات الحلال، وأثر ذلك على فتح أسواق جديدة للشركة

الثلاثاء، 19 فبراير – 3:30 عصراً - هاربيندر كاثوريا، نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط، وأفريقيا وشبه القارة الهندية - "سيدل" - أحدث التوجهات في التغليف باستخدام تقنية الـ "PET"

الأربعاء، 20 فبراير – 11:00 صباحاً - جورج بودوان، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط - "أجري كول" - كيف ستغير "أجري كول"، التي تعتبر جزءاً من الثورة الصناعية للزراعة، قطاع الغذاء

ومن خلال منصته، ستسلط إدارة المجمّع وكوادره المشاركة الضوء على دوره في تقديم حلول ذكية للقطاع الصناعي تتضمن المجالات الصناعية والتخزينية اللوجستية والمكاتب ضمن بنية تحتية متطورة وبيئة تتيح فرص للنمو والتوسع. يستهدف المجمّع من خلال مشاركته استقطاب أبرز المصنّعين والتجار محلياً وعالمياً.

يوفر مجمّع دبي الصناعي أحدث البنى التحتية المتكاملة والمرافق لمصنّعي المواد الغذائية، وبموقعه الاستراتيجي، يقدم المجمّع الخدمات والحلول الداعمة لنمو شركات الأغذية سواء كانوا مصنعين أو تجّاراً مع إتاحة الفرصة لهم للتوسيع وتطوير شركاتهم على المستويات المحلية والإقليمية. ويضم مجمّع دبي الصناعي أكثر من 700 شريك أعمال وما يزيد على 250 مصنع، ويشمل ذلك شركات بارزة في قطاع الأغذية والمشروبات ومنها: بركة للتمور، المراعي، باتشي، بركات، الشايع، أسماك، مجموعة اللولو.

يشارك المجمع في جلفود عبر منصته رقم CC7-10 في قاعة كونكورس 2 في مركز دبي التجاري العالمي بين 17-21 فبراير