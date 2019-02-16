"دافزا" تستعرض خدماتها ومزاياها التنافسية لقطاع الأغذية خلال معرض جلفود 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ24 لمعرض "جلفود"، والتي يستضيفها "مركز دبي التجاري العالمي" خلال الفترة بين 17 و21 فبراير الجاري، وتقام تحت شعار "عالم من التميز، عالم من المأكولات".

وتعتبر "دافزا" من بين أكثر المناطق الحرة في الدولة والمنطقة دعماً لقطاع الأغذية الحلال، حيث ستسلط الضوء خلال المشاركة في المعرض على جهودها الرامية لتعزيز نمو هذا القطاع، من بينها إصدار دليل "دبي بوابة عالمية لصناعات الحلال: دليلك خطوة بخطوة"، والذي أصدرته "دافزا" باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، ويتناول قطاعات الحلال والمنظومة الاقتصادية في دبي والداعمة للتطوير والازدهار.

ويعتبر التقرير من أهم الإصدارات المعنية في قطاع الحلال، حيث يضم فصولاً تعريفية وإرشادية تمكّن المستثمر الأجنبي من استكشاف سوق "الحلال" وقطاعاته المتنوعة مثل الأغذية والمشروبات، عبر تزويده بنماذج تقييمية وقوائم تدقيق تساعده على دخول السوق.

ويسلط التقرير الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة منها، مستعرضاً الإجراءات والمعايير والخدمات التي تقدمها الهيئات والمراكز الحكومية، والمنظومة السلسة التي صاغتها دولة الإمارات وإمارة دبي لتعزيز تجربة المستثمرين الأجانب، من تأسيس الأعمال إلى الاعتمادات وشهادة الحلال، إضافة إلى قصص نجاح لمجموعة من الشركات التي اتخذت من "دافزا" موطناً لأعمالها، من بينها شركة "هيرشي" للأغذية.

وسيتمكن زوار منصة "دافزا" في المعرض من التعرف على حلول التخزين ضمن "الوحدات الصناعية الخفيفة" التي توفرها المنطقة الحرة وجرى توسعتها مؤخراً، والتي تتمتع بقدرات عالية من حيث التبريد والتي تصل قدرتها إلى 200 كيلوواط، إضافة إلى كفاءتها المالية وأسعارها التنافسية ومرونتها من حيث الحجم، وهي من بين أهم المتطلبات للشركات العاملة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى خيارات تراخيص مزاولة الأعمال في المنطقة الحرة والأنشطة التي يمكن اختيارها وفق الهيكلة الجديدة للرخص التي جرى اعتمادها أواخر العام الماضي.

وأكد جمال بن مرغوب مدير إدارة المبيعات في "دافزا"، إن المشاركة في "جلفود" الذي يعتبر من بين أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، تهدف إلى استعراض الخدمات التي توفرها "دافزا" للشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب المزايا التنافسية من حيث سهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، والموقع الاستراتيجي بجانب واحد من أكبر المطارات من حيث حركة البضائع والمسافرين.

وأشار بن مرغوب إلى أن حضور "دافزا" السنوي في المعرض يعكس أهمية الشركات العاملة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات بالنسبة لها، خاصة لما توفره من خدمات ومزايا تنافسية لهذه الشركات، سواءً التي تسعى الى تعزيز نمو عملياتها، أو التي تطمح إلى دخول أسواق المنطقة عبر إمارة دبي، مشيراً إلى أن المعرض فرصة لتشكيل أواصر التعاون المستقبلي مع أهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع، والتواصل مع ممثليها لتعريفهم بالمرافق والبنية التحتية الفريدة والتسهيلات الإدارية والتنظيمية واللوجستية للمستثمرين الأجانب.

وتشكل الشركات العاملة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات نسبة 7% من إجمالي عدد الشركات التي تتخذ من "دافزا" مقراً لعملياتها، في حين تشكل الشركات المتعددة الجنسيات نسبة 30% من هذه الشركات ضمن القطاع، حيث تستفيد من المرافق والخدمات المميزة التي توفرها المنطقة الحرة لعمليات هذه الشركات سواء في دولة الإمارات أو المنطقة، إلى جانب التسهيلات التي يقدمها "مركز التجارة والتسويق الحلال" الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويقدم منظومة متكاملة من خدمات التسويق والمبيعات في قطاع الحلال.

ويمكن زيارة منصة "دافزا" رقم CCR-37 في القاعة الثانية بمركز دبي التجاري العالمي.