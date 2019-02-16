شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع، الذي يمتد بين 17 و 21 من فبراير الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، فينعقد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الإثنين الموافق 18 من فبراير الجاري لمناقشة واعتماد بعض الأمور التشغيلية الاعتيادية التي لا تؤثر على سعر السهم.

وأما يوم الثلاثاء الموافق 19 من فبراير الجاري، فينعقد مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" المدرجة بسوق أبوظبي المالي لاعتماد البيانات المالية السنوية والمقترح بشأن التوزيعات، والدعوة لعقد الجمعية العمومية.

كذلك ينعقد مجلس إدارة شركة إسمنت الخليج المدرجة بسوقي أبوظبي والكويت الماليين في ذات اليوم لمناقشة البيانات المالية لعام 2018، وإقرار جدول الجمعية العمومية وتحديد موعدها ومكاتها.

وتنعقد الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري المدرج بسوق دبي المالي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة التوزيعات النقدية بنسبة 20.7% من رأس مال البنك كما هو عليه في 31 ديسمبر وتاريخ وكيفية توزيعها واعتماد النتائج السنوية ومكافأة مجلس الإدارة.

ويوم الأربعاء القادم أيضا تناقش الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي المالي الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بمقدار 40 فلسا للسهم الواحد بقيمة إجمالي 2.22 مليار درهم عن العام الماضي، واعتماد النتائج السنوية.

وتناقش في ذات اليوم الجمعية العمومية لمصرف الإمارات الإسلامي المدرج بسوق دبي المالي النتائج السنوية ومقترح إصدار الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم بنحو 2.5 مليار دولار.

ويناقش مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال المدرجة بسوق دبي المالي يوم الخميس القادم اعتماد البيانات المالية الموحدة السنوية ، وميزانية الشركة لعام 2019.