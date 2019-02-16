شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفراخ والبيض فى الأسواق اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-2-2019، حيث سجل سعر كيلو الفراخ 27.5 إلى 28 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 31-33 جنيها، وارتفع سعر الكتكوت بين 4.80-5 تسليم المزرعة.

وسجلت أسعار البيض 36.50 جنيه للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 39 إلى 41 جنيها للكرتونة.