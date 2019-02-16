شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.50جنيه للشراء 17.60جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.49جنيه للشراء 17.59جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 17.49جنيه للشراء 17.59جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.49جنيه للشراء 17.59جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 17.58جنيه للشراء 17.67جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.49جنيه للشراء 17.59جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.49جنيه للشراء 17.59جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك عودة

سعر الدولار فى بنك عودة 17.50جنيه للشراء 17.60جنيه للبيع

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