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أسعار الدولار اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.50جنيه للشراء

17.60جنيه للبيع

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  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.49جنيه للشراء

17.59جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى بنك مصر

17.49جنيه للشراء

17.59جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.49جنيه للشراء

17.59جنيه للبيع

 

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  سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.58جنيه للشراء

17.67جنيه للبيع

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  سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.49جنيه للشراء

17.59جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.49جنيه للشراء

17.59جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

17.50جنيه للشراء

17.60جنيه للبيع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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