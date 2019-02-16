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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.50جنيه للشراء
17.60جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.49جنيه للشراء
17.59جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.49جنيه للشراء
17.59جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.49جنيه للشراء
17.59جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
17.58جنيه للشراء
17.67جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.49جنيه للشراء
17.59جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.49جنيه للشراء
17.59جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
17.50جنيه للشراء
17.60جنيه للبيع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.