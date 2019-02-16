3 جهات حكومية تعد إطار تنظيمي للاستثمار في قطاع النفايات

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:58 صباحًا, 16 فبراير 2019 م

المناطق - الرياض

تعكف ثلاث جهات حكومية شملت وزارات البيئة والمياه والزراعة والاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، لإيجاد إطار نظامي جديد للنهوض بإدارة النفايات والاستثمار فيها.

ووفقا لـ”الاقتصادية” فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة التي اقترحت الإطار الجديد تهدف إلى رفع نسبة إعادة التدوير، وتحفيز التقنيات الجديدة، إضافة إلى الاستثمار في قطاع النفايات.

وتعمل وزارة البيئة بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى على الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب أحدث إحصائيات البنك الدولي، فإن نفايات العالم ستزيد 70 في المائة بحلول عام 2050 عمّا هي عليه الآن، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

ويرى أنه من المتوقع أن يقفز توليد النفايات السنوية على مستوى العالم من 2.01 مليار طن عام 2016 إلى 3.4 مليار طن خلال السنوات الثلاثين المقبلة، وذلك نتيجة لتوسع المدن السريع وتزايد عدد السكان.