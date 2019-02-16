شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تغلق جزئياً حقل نفط السفانية بسبب تلف كابل كهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع، أمس الجمعة، إن «أرامكو» السعودية أغلقت جزئياً، حقل نفط السفانية البحري بعدما أتلفت مرساة سفينة كابل كهرباء رئيسياً.
وذكر المصدر أن الإغلاق حدث قبل نحو أسبوعين، مضيفاً أن عمليات الإصلاح تحرز تقدماً. وقال إن الوضع «تحت السيطرة».
وقالت «أرامكو» في بيان إن جميع منشآتها وعملياتها، بما في ذلك حقل السفانية البحري، آمنة وطبيعية.
(رويترز)
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