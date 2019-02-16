شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة لأكثر من مشغل خدمة في المملكة.

وقالت الهيئة في بيان: إن هذه المبادرة تهدف لتمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات القائمة الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين وتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها.

وأشارت الهيئة إلى أنه عبر هذه المبادرة؛ تم توقيع اتفاقية تجارية بين شركة الاتصالات السعودية (STC) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في مقر الهيئة.

وتقضي هذه الاتفاقية بين الشركتين بفتح المجال أمام شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» لاستخدام شبكة شركة الاتصالات السعودية (STC)، مما سيمكِّن المستخدمين من الاشتراك عبر إحدى الشركتين أيًا كان مالك البنية التحتية، وبالتالي تمكين جميع المستخدمين الذين تغطيهم شبكات شركة (STC) للألياف البصرية «الفايبر» من اختيار شركة (زين) لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت عند رغبتهم.