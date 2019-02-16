شكرا لقرائتكم خبر عن خفض إنتاج أوبك يرفع أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

سجل مزيج خام برنت العالمي خلال تعاملات أمس أعلى مستوى له منذ بداية 2019 متجاوزًا 65 دولارًا للبرميل بدعم من خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك. وارتفع برنت إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارًا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولار بارتفاع بنحو 0.3% عن التسوية السابقة. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.56 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتًا يعادل 0.3% عن التسوية السابقة.



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