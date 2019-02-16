شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة المشاريع المتعثرة لمقترضي الصندوق الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي عن برنامج لمعالجة قروض المشاريع المتعثرة يتم من خلال طرحها على مستثمرين جدد، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي وإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة لدى مقترضي الصندوق.

وأوضح أن الصندوق يهدف للإسهام في زيادة المنتج وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية والإسهام في تنمية المناطق المستفيدة من إقامة هذه المشاريع، فيما يستهدف البرنامج أصحاب المشاريع المتعثرة لدى الصندوق والشركات الزراعية والمستثمرين الزراعيين.

وأشار السهلي إلى أن حجم القروض المحصلة للصندوق بلغت 31.7 مليار ريال من إجمالي 34.7 مليار ريال، وعدد القروض المقدمة تجاوز 457 ألف قرض، فيما تجاوزت الإعانات المقدمة للمقترضين 13.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي القروض المعتمدة لدى الصندوق منذ إنشائه 50 مليارا حتى نهاية عام 2018م. وأضاف: إن إجمالي عدد القروض المقدمة للمنطقة الشرقية منذ إنشاء الصندوق تجاوز 25 ألف قرض بقيمة 4 مليارات ريال، وعدد المشاريع المتخصصة الممولة في المنطقة الشرقية بلغ 703 مشروعات بقروض تجاوزت 900 مليون ريال، فيما شملت المشاريع الممولة مشاريع الدواجن بأنواعها ومشاريع المسالخ الآلية ومشاريع تربية الأسماك والروبيان ومشاريع مصانع المنتجات الزراعية ومشاريع إنتاج الألبان وتصنيعها ومشاريع تسمين العجول ومشاريع مستودعات التبريد.