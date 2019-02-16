شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تستر تجاري في نشاط التأمين والان نبدء بالتفاصيل
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتسترين من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات لـ«التجارة» عن منشأة تزاول نشاط الوساطة بخدمات التأمين في حي طويق بمدينة الرياض، وبمباشرة النظر بالقضية ضبطت أدلة تظهر الزيادة في حجم التعاملات المالية للوافد مع شركات ومؤسسات وبمبالغ لا تتناسب مع مرتبه ومهنته (اختصاصي تسويق)، بالإضافة لإجرائه عمليات إيداعات وسحوبات وحوالات خارج المملكة بمبالغ مالية كبيرة.
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