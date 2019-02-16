شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليار ريال تداولات الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
فيما أغلق مؤشر السوق السعودي تعاملاته على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 % ما يعادل 13 نقطة مغلقا عند 8626 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 8613 نقطة.
وأنهت 9 قطاعات في السوق على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي، يتصدرها قطاع «الاتصالات» بنحو 2.7 %، تلاه قطاع «تجزئة الأغذية» بنسبة 1.5 %.
في المقابل سجل 11 قطاعا تراجعا تصدرها قطاع «السلع الرأسمالية» بنحو 2.5 %، وتراجع قطاع «التأمين» بـ1.8 %
وشهد الأسبوع المنتهي ارتفاع أسهم 74 شركة، فيما انخفضت أسهم 106 شركات، واستقرت أسهم 8 شركات عند نفس مستواها للأسبوع الماضي.
وتصدر سهما «السعودي الفرنسي» و«إعمار» ارتفاعات السوق بنحو 8 %، وارتفع سهم «موبايلي» بأكثر من 4 %.
وفي المقابل، كان سهم «الخضري» الأكثر انخفاضا هذا الأسبوع بنسبة 19 %
واستمرت الشركات السعودية المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية السنوية للعام 2018، حيث وصل عدد الشركات المعلنة حتى الآن لـ36 شركة دون احتساب الشركات المختلفة سنتها المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 مليار ريال تداولات الأسهم خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.