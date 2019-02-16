شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليار ريال تداولات الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت قيمة التداولات في سوق الأسهم «تاسي» للأسبوع الثاني، وسجلت قيمة التداولات الاجمالية خلال أسبوع انخفاضا، حيث بلغت 12 مليار ريال، مقارنة بـ 14.23 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

فيما أغلق مؤشر السوق السعودي تعاملاته على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 % ما يعادل 13 نقطة مغلقا عند 8626 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 8613 نقطة.

وأنهت 9 قطاعات في السوق على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي، يتصدرها قطاع «الاتصالات» بنحو 2.7 %، تلاه قطاع «تجزئة الأغذية» بنسبة 1.5 %.

في المقابل سجل 11 قطاعا تراجعا تصدرها قطاع «السلع الرأسمالية» بنحو 2.5 %، وتراجع قطاع «التأمين» بـ1.8 %

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وشهد الأسبوع المنتهي ارتفاع أسهم 74 شركة، فيما انخفضت أسهم 106 شركات، واستقرت أسهم 8 شركات عند نفس مستواها للأسبوع الماضي.

وتصدر سهما «السعودي الفرنسي» و«إعمار» ارتفاعات السوق بنحو 8 %، وارتفع سهم «موبايلي» بأكثر من 4 %.

وفي المقابل، كان سهم «الخضري» الأكثر انخفاضا هذا الأسبوع بنسبة 19 %

واستمرت الشركات السعودية المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية السنوية للعام 2018، حيث وصل عدد الشركات المعلنة حتى الآن لـ36 شركة دون احتساب الشركات المختلفة سنتها المالية.