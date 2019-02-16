شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي ل 1.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من عام 2018.
وتوقع بنك أتلانتا في تقرير تقديراته للناتج المحلي الإجمالي والصادر أول أمس الخميس، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنحو 1.5% على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع توقعات سابقة عند 2.7%.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة نما بنحو 3.5% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وجاءت توقعات الاحتياطي الفيدرالي بأتلانتا بعد أن أظهرت بيانات تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكبر وتيرة في نحو 10 سنوات، إلى جانب هبوط مخزونات الأعمال بالولايات المتحدة.
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