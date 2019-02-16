شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سوق العقارات القطرية بعد المقاطعة العربية للدوحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق العقارات فى قطر بشكل ملحوظ عقب المقاطعة الدبلوماسية والتجارية التى قرضها دول الرباعى العربى الذى يضم كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بسبب اتهامات بأن الدوحة تدعم تنظيم داعش الإرهابى وجماعات متطرفة أخرى.
وأدت المقاطعة العربية إلى صعوبة في جذب مشترين أجانب للعقارات السكنية أو التجارية.
وانخفضت أسعار العقارات السكنية حوالي عشرة بالمئة منذ يونيو 2017، حين بدأت المقاطعة، في حين تراجعت أسعار العقارات الإدارية بنسبة مماثلة وفقا لمحللين وخبراء اقتصاديين. ويقولون إن أسعار الإيجارات هبطت 20 % من مستواها قبل ثلاث سنوات لهروب المستثمرين.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادى لدى كابيتال ايكونوميكس "قطاع العقارات القطري كان أحد الضحايا الرئيسيين للمقاطعة العربية منذ منتصف 2017".
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