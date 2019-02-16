شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع..و"داو جونز" يقفز بأكثر من 400 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مستفيدةً من الإعلان عن تقدم في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين بالإضافة إلى مكاسب قطاعات التكنولوجيا والطاقة والمستهلكين.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أن المفاوضات التجارية مع الصين تمضي بشكل جيد جدا كما أشاد نظيره الصيني بحل العديد من نقاط الخلاف بين البلدين.



وأعلن الرئيس "ترامب" حالة الطواريء الوطنية بشأن أمن الحدود الجنوبية مشيراً إلى أنه وقع على قانون تمويل الحكومة لتجنب إغلاق جديد لكنه يسعى للحصول على تمويل لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.



وتلقى قطاع الطاقة دعماً من صعود "ويست تكساس" بنسبة 2.2% مغلقاً عند 55.59 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.7%، وسجل أعلى سعر عند 55.8 دولار وأقل سعر عند 54.2 دولار.

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وارتفع "برنت" بنسبة 2.6% وأغلق عند 66.25 دولار للبرميل محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 6.7%، وسجل الخام أعلى سعر في الجلسة عند 66.3 دولار وأقل سعر عند 64.4 دولار.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض كل من أسعار الواردات والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين في أمريكا بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي.



وفي ختام جلسات الأسبوع، قفز "داو جونز" بنسبة 1.7% (ما يعادل 444 نقطة) إلى 25883 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.1%، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 25883 نقطة وأقل مستوى عند 25564 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 7472 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، وسجل أعلى مستوى عند 7477 نقطة وأقل مستوى عند 7440 نقطة.



أما "ستاندر أند بورز"، فقد ارتفع بنسبة 1.09% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 2775 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 2775 نقطة وأقل مستوى عند 2760 نقطة.