شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض على الرغم من خفض اليابان الضرائب على تداولات العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد سوق العملات الرقمية تبايناً في الأداء اليوم على الرغم من إعلان المزيد من الشركات العالمية عن خوض مجال تطوير تكنولوجيا "بلوك شين" فضلاً عن أنباء إيجابية واردة من اليابان.



وانخفض الطلب على العملات الرقمية يوم الجمعة بفعل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم العالمية – لاسيما الأمريكية – في ظل التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وفي وثيقة مرسلة إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية، ذكرت "آبل" أنها تعمل على دراسة إمكانات "بلوك شين" ومدى استغلالها في أنشطتها التكنولوجية.

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وأعلنت وكالة الخدمات المالية اليابانية اليوم أنها تنوي خفض الضرائب على دخل المتداولين في سوق العملات الرقمية.



وهبطت الريبل بحلول الساعة 21:40 جرينتش بنسبة 1.3% إلى 0.29 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار، وانخفضت قيمتها السوقية أدنى ثلاثين مليار دولار.



واستقرت بتكوين" عند 3959 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 3644.6 دولار وأقل سعر عند 3570.4 دولار، بينما بلغت القيمة السوقية 63 مليار دولار.