- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض على الرغم من خفض اليابان الضرائب على تداولات العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد سوق العملات الرقمية تبايناً في الأداء اليوم على الرغم من إعلان المزيد من الشركات العالمية عن خوض مجال تطوير تكنولوجيا "بلوك شين" فضلاً عن أنباء إيجابية واردة من اليابان.
وانخفض الطلب على العملات الرقمية يوم الجمعة بفعل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم العالمية – لاسيما الأمريكية – في ظل التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي وثيقة مرسلة إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية، ذكرت "آبل" أنها تعمل على دراسة إمكانات "بلوك شين" ومدى استغلالها في أنشطتها التكنولوجية.
وأعلنت وكالة الخدمات المالية اليابانية اليوم أنها تنوي خفض الضرائب على دخل المتداولين في سوق العملات الرقمية.
وهبطت الريبل بحلول الساعة 21:40 جرينتش بنسبة 1.3% إلى 0.29 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار، وانخفضت قيمتها السوقية أدنى ثلاثين مليار دولار.
واستقرت بتكوين" عند 3959 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 3644.6 دولار وأقل سعر عند 3570.4 دولار، بينما بلغت القيمة السوقية 63 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الريبل تنخفض على الرغم من خفض اليابان الضرائب على تداولات العملات الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.