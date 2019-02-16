النفط يرتفع لأعلى مستوى في 2019 بدعم من خفض إنتاج أوبك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 13 ساعة - 1:08 مساءً, 15 فبراير 2019 م
المناطق - وكالات
ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك .
وارتفع برنت لما يصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولارا بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، بارتفاع بنحو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.
وخام القياس العالمي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 4.5 بالمئة هذا الأسبوع.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.56 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتا يعادل 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.
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