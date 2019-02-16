شكرا لقرائتكم «الخطوط السعودية» تدشن رحلات مباشرة ومنتظمة إلى أثينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – «الحياة» | منذ 18 دقيقة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 21:00

تدشن الخطوط السعودية في الخامس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، وجهاتها الدولية الجديدة خلال عام 2019، بتسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة اليونانية أثينا، ضمن جدول أعد لها بواقع أربع رحلات أسبوعياً، انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، على أن يتم في وقت لاحق من العام الحالي تشغيل رحلات مباشرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.



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وأوضح المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أن تشغيل الرحلات المباشرة إلى أثينا يأتي في سياق الاستثمار الأمثل للأسطول الذي يشهد أكبر برنامج لتحديثه وتنميته في تاريخ المؤسسة، وتوسيع الناقل الوطني لعملياته التشغيلية على القطاع الدولي الذي حقق خلال العام الماضي قفزة كبيرة بنسبة 11 في المئة مقارنة في العام السابق، في ظل ما يشهده القطاع من توسع غير مسبوق في عدد الوجهات الجديدة.

وأضاف أن الأرقام تعكس توجه الناقل الوطني للتوسع في التشغيل الدولي وتعزيز مكانته بين شركات الطيران العالمية وزيادة حصته في سوق النقل الدولي، إذ تم خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين رحلات مباشرة ومنتظمة إلى 16 وجهة دولية.

وأكد الجاسر أن التشغيل إلى أثينا سيخدم شرائح متعددة من ركاب «السعودية»، سواء رجال الأعمال أو السياح والمعتمرين، مع توفير الخيارات المناسبة للضيوف العابرين، سواءً إلى الوجهات الداخلية، أو الوجهات الدولية الأخرى التي تصل إليها رحلات «السعودية» وأعضاء تحالف «سكاي تيم» الدولي.

يُذكر أن الخطوط السعودية نقلت خلال عام 2018، أكثر من 34 مليون مسافر، منهم ما يزيد على 17 مليوناً على شبكة الرحلات الدولية، وبما يزيد على مسافري القطاع الداخلي لأول مرة في تاريخ الخطوط السعودية.