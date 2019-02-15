شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط صعوداً بشكل قوي بعد الاقتراب من مستوى 54.50 اليوم، ليتحرك فوق حاجز 56.00 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 57.46، في حين يمثل الثبات فوق 54.50 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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