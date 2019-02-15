شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مضاعفة أرباحها في عام 2018..أمازون لن تدفع ضرائب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تهيمن "أمازون" على سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة كما أنها تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الشركات الأكبر في أمريكا بقيمة تناهز 800 مليار دولار – بعد تخطي التريليون دولار في العام الماضي.



ورغم هذه الإنجازات وتصدر الشركة سوق التجارة الإلكترونية وخوضها العديد من القطاعات مثل الشحن وتوصيل السلع للمنازل، إلا أن "أمازون" لن تدفع أي ضرائب وفق ما أعلنت دائرة الإيرادات الضريبية في الولايات المتحدة.



وكشفت الوكالة الحكومية أن "أمازون" ضاعفت أرباحها في العام الماضي تقريباً إلى 11.2 مليار دولار مقارنة بـ5.6 مليار دولار حققتها عام 2017.



واستفادت "أمازون" من خصم ضريبي كانت ستدفعه الشركة عن العام الماضي، ولكن بعد تفعيل مقترح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بخفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 21%، أصبحت الضريبة المستحقة على "أمازون" نحو -1%.



يُذكر أن الرئيس "ترامب" قد هاجم "أمازون" ومديرها التنفيذي "جيف بيزوس" – الأغنى في العالم – بسبب المزايا الضريبية التي تحصل عليها الشركة في عدد من الولايات.