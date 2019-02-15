شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وسط أنباء دعمت الطلب على المعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار المعادن كالذهب والفضة اليوم بفعل استقرار الدولار وهدوء ضغوط صعوده بالإصافة إلى الحالة الإيجابية في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين.



وبعد إشادة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسير المفاوضات مع الصين مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين يحول دون تفاقم النزاع وفرض المزيد من الرسوم الجمركية.



ومن المنتظر الأسبوع المقبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تنعقد في واشنطن بعد جولة هذا الأسبوع في بكين.



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يُجنب البلاد إغلاق حكومياً جديداً.



ومع ذلك، اعترض "ترامب" على التمويل غير الكافي لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك حيث تم تخصيص 1.3 مليار دولار فقط مقارنة بمطالبته بـ5.7 مليار دولار، وهو ما دفعه لإعلان حالة الطواريء الوطنية.



واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العماات الرئيسية) بحلول الساعة 19:40 جرينتش عند 97.04 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.02 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.4% (ما يعادل 21.5 سنت) وأغلقت عند 15.743 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 15.765 دولار وأقل سعر عند 15.525 دولار.



وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% مغلقةً عند 1322.1 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس بنسبة 0.3%، وسجل أعلى سعر عند 1325.2 دولار وأقل سعر عند 1314.3 دولار.