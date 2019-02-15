شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط استقرار الدولار أمام معظم العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت القلق بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي مما دفع المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.



وكشفت بيانات عن انخفاض الإنتاج الصناعي الأمريكي في الشهر الماضي كما تراجعت أسعار الواردات، ويأتي ذلك بعد بيانات أظهرت أمس انخفاض مبيعات التجزئة في ديسمبر بأكبر وتيرة شهرية منذ عام 2009.

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وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 جرينتش عند 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.02 نقطة.



من ناحية أخرى، أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالتقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات التجارية مع بكين مشيراً إلى أنه القمة المشتركة مع نظيره الصيني "شي جين بينج" ربما يتمخض عنها اتفاق تجاري شامل.



وصعدت أسعار الذهب بحلول الساعة 18:06 بنسبة 0.5% إلى 1320.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر عند 1323.1 دولار وأقل سعر عند 1314.3 دولار.