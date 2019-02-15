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الدولار يستقر في آخر جلسات الأسبوع مع تحول الأنظار نحو البيت الأبيض

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط تفاؤل في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بالإضافة إلى تحول الأنظار تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".


وأعلن "ترامب" اليوم التوقيع على أمر تنفيذي بإعلان حالة الطواريء الوطنية لمواجهة الأزمة الأمنية على الحدود الجنوبية مع المكسيك.


وأشار "ترامب" بأن توقيعه على تمويل الحكومة لا يعني رضاه عن هذه الحزمة التمويلية مشيراً إلى أن المبلغ الذي تم إقراره من الكونجرس عبارة عن 1.3 مليار دولار بينما طلب سابقاً 5.7 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

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وفي سياق منفصل، أكد الرئيس "ترامب" على أن المحادثات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد جداً ولكن لا يوجد اتفاق وشيك.


من جانبه، أثنى الرئيس الصيني "شي جين بينج" على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة مطالباً بالحفاظ على زخمها وتطويرها وإذابة أي خلاف يعكر صفوها.


واستقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:47 جرينتش عند 97.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.02 نقطة.

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