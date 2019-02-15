شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز صعوده ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم وسط استقرار الدولار أمام معظم العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل الذي اعترى المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" بأن ثمة تقدم تم إحرازه في المفاوضات التجارية مع الصين، وهو ما يمكن ان يدعم الطلب العالمي على الخام.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:10 جرينتش عند 97.09 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 07.02 نقطة.

Advertisements



ومن المنتظر اليوم إعلان شركة "بيكر هيوز" عن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



هذا، وارتفع سعرخام "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:04 جرينتش بنسبة 2.2% إلى 55.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.7 دولار وأقل سعر عند 54.2 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 2.2% إلى 66.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.1 دولار وأقل سعر عند 64.4 دولار.